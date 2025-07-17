КАС ВС висловився стосовно права на отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця

Позивачка звернулась до суду, оскільки смерть її чоловіка внаслідок підриву на міні не була визнана військовою частиною як така, що пов’язана із захистом Батьківщини.

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П’ятий апеляційний адмінсуд оприлюднив позицію КАС ВС щодо права на отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця.

Верховний Суд по справі №300/6309/23 дослідив питання щодо виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця.

Позивачка звернулась за судовим захистом у зв’язку із загибеллю чоловіка внаслідок підриву транспортного засобу на мінно-вибуховому пристрої. У наказі командира військової частини «Про завершення розслідування випадку загибелі військовослужбовців…», у частині зазначення причинного зв`язку загибелі військовослужбовців було вказано: «Не пов`язано із захистом Батьківщини». Вказане формулювання у наказі перешкоджає праву позивачки на отримання одноразової грошової допомоги.

Верховний Суд зазначив, що положення Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних захворювань і аварій у ЗСУ, яка затверджена наказом Міноборони України 27 жовтня 2021 року № 332 не поширюється на військовослужбовців, які загинули внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій, оскільки такі випадки є бойовими людськими втратами і обліку як нещасні випадки не підлягають.

Водночас випадки загибелі військовослужбовців, що сталися в районі ведення бойових дій або проведення операції Об’єднаних сил, але не пов’язані з бойовими ураженнями або діями з боку противника, розслідуються згідно з вимогами цієї Інструкції.

КАС ВС наголосив, що під час апеляційного розгляду не було досліджено обставини, з якими пов’язується необхідність проведення службового розслідування відповідно до положень Інструкції №332.

Зокрема, під час нового розгляду справи, необхідно визначити, чи пов`язана з бойовими ураженнями або діями з боку противника загибель військовослужбовця, що сталася в районі ведення бойових дій, та дослідити наказ «Про завершення розслідування випадку загибелі військовослужбовців….» на предмет законності в контексті наявності/відсутності повноважень командира військової частини визначати причинний зв`язок загибелі цього військовослужбовця.

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