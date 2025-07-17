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КАС ВС висловився стосовно права на отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця

17:32, 17 липня 2025
Позивачка звернулась до суду, оскільки смерть її чоловіка внаслідок підриву на міні не була визнана військовою частиною як така, що пов’язана із захистом Батьківщини.
КАС ВС висловився стосовно права на отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця
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П’ятий апеляційний адмінсуд оприлюднив позицію КАС ВС щодо права на отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця.

Верховний Суд по справі №300/6309/23 дослідив питання щодо виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця.

Позивачка звернулась за судовим захистом у зв’язку із загибеллю чоловіка внаслідок підриву транспортного засобу на мінно-вибуховому пристрої. У наказі командира військової частини «Про завершення розслідування випадку загибелі військовослужбовців…», у частині зазначення причинного зв`язку загибелі військовослужбовців було вказано: «Не пов`язано із захистом Батьківщини». Вказане формулювання у наказі перешкоджає праву позивачки на отримання одноразової грошової допомоги.

Верховний Суд зазначив, що положення Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних захворювань і аварій у ЗСУ, яка затверджена наказом Міноборони України 27 жовтня 2021 року № 332 не поширюється на військовослужбовців, які загинули внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій, оскільки такі випадки є бойовими людськими втратами і обліку як нещасні випадки не підлягають.

Водночас випадки загибелі військовослужбовців, що сталися в районі ведення бойових дій або проведення операції Об’єднаних сил, але не пов’язані з бойовими ураженнями або діями з боку противника, розслідуються згідно з вимогами цієї Інструкції.

КАС ВС наголосив, що під час апеляційного розгляду не було досліджено обставини, з якими пов’язується необхідність проведення службового розслідування відповідно до положень Інструкції №332.

Зокрема, під час нового розгляду справи, необхідно визначити, чи пов`язана з бойовими ураженнями або діями з боку противника загибель військовослужбовця, що сталася в районі ведення бойових дій, та дослідити наказ «Про завершення розслідування випадку загибелі військовослужбовців….» на предмет законності в контексті наявності/відсутності повноважень командира військової частини визначати причинний зв`язок загибелі цього військовослужбовця.

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