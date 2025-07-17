Синоптики попереджають про потужні дощі: 18 липня в Україні оголошено штормові попередження

18 липня більшість регіонів України накриють потужні дощі, грози та шквали.

Джерело фото: freepik

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У п’ятницю, 18 липня, більшість регіонів України накриють потужні дощі, грози та шквали. У низці областей оголошено штормові попередження жовтого та помаранчевого рівнів небезпеки, повідомляють у ДСНС України.

Помаранчевий рівень небезпеки через сильні дощі оголошено в:

Закарпатській

Львівській

Тернопільській

Івано-Франківській

Чернівецькій областях.

Значні дощі також прогнозуються у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та вдень у Житомирській області.

Грози, подекуди з градом і шквалами до 15–20 м/с, очікуються по всій території країни, за винятком західних областей. Жовтий рівень небезпеки діє в регіонах, де ймовірні грозові явища:

вночі — на південному заході

вдень — у більшості областей.

Через інтенсивні опади 18 липня у гірських районах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей можливе формування селевих потоків і зсувів ґрунту. Рівень небезпеки — помаранчевий.

У ДСНС закликають громадян бути обережними.

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