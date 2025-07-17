У Києві патрульні винесли понад 14 тисяч постанов за порушення ПДР з початку липня

Патрульна поліція Києва повідомила про посилену роботу щодо безпеки на дорогах і вулицях столиці. Щодня інспектори виявляють та зупиняють порушників правил дорожнього руху, проводять роз’яснювальні бесіди з водіями та пішоходами, нагадують їм правила та складають адміністративні матеріали.
Таким чином, з початку липня патрульні склали 14 500 постанов за порушення ПДР.
У поліції нагадують, що згідно з Правилами дорожнього руху України:
У відомстві наголошують: безпека на дорозі залежить від кожного.
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