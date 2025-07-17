У Києві патрульні винесли понад 14 тисяч постанов за порушення ПДР з початку липня

У Києві — понад 14 тисяч постанов за порушення ПДР лише із початку липня.

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Патрульна поліція Києва повідомила про посилену роботу щодо безпеки на дорогах і вулицях столиці. Щодня інспектори виявляють та зупиняють порушників правил дорожнього руху, проводять роз’яснювальні бесіди з водіями та пішоходами, нагадують їм правила та складають адміністративні матеріали.

Таким чином, з початку липня патрульні склали 14 500 постанов за порушення ПДР.

У поліції нагадують, що згідно з Правилами дорожнього руху України:

Усі учасники руху повинні знати й неухильно дотримуватись ПДР та проявляти взаємну повагу.

Кожен має право розраховувати на те, що інші також виконують правила.

Жодні дії або бездіяльність не повинні створювати небезпеки чи перешкод, а також загрожувати життю та здоров’ю людей.

Водії зобов’язані бути уважними до велосипедистів, пішоходів і осіб у кріслах колісних.

Особливу обережність слід проявляти до дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

За порушення ПДР передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством.

У відомстві наголошують: безпека на дорозі залежить від кожного.

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