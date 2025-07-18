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Чи може працівниця претендувати на лікарняні виплати з усіх місць роботи, якщо оформлена офіційно на 3-х підприємствах — роз’яснення

07:18, 18 липня 2025
Пенсійний фонд пояснює, чи дозволяє закон отримати лікарняні від усіх 3-х роботодавців, якщо працівниця оформлена за трудовими договорами.
Чи може працівниця претендувати на лікарняні виплати з усіх місць роботи, якщо оформлена офіційно на 3-х підприємствах — роз’яснення
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Пенсійний фонд в Донецькій області пояснює, чи може працівниця розраховувати на допомогу по тимчасовій непрацездатності в усіх трьох організаціях, де вона працює офіційно.

Зазначається, що надання застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом передбачено Законом України від 18 грудня 2024 року № 4158-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування», яким внесено зміни до абзацу другого частини першої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Зазначена норма застосовується до страхових випадків, які настали з 4 квітня 2025 року. Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати.

Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти.

Розмір виплати – 100 відсотків середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника. З шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом.

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Пенсійний фонд лікарняні

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