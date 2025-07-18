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У парку «Наталка» у Києві відкрили майданчик для вигулу та дресирування собак – фото

07:00, 18 липня 2025
Наступний на черзі — парк «Орлятко» в Солом’янському районі.
У парку «Наталка» у Києві відкрили майданчик для вигулу та дресирування собак – фото
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В Оболонському районі Києва з’явився новий простір для власників собак — на території парку «Наталка» відкрили сучасний майданчик для вигулу та дресирування тварин загальною площею 1 250 кв. м. Про це повідомив виконувач обовʼязків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

Майданчик облаштовано силами комунальних підприємств – КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно з КП УЗН Оболонського району.

На локації встановлено тренувальні снаряди, спеціалізовані урни та інше обладнання для безпечного і комфортного перебування як людей, так і їхніх улюбленців.

КМДА також повідомила про плани відкрити ще один подібний майданчик — цього разу в парку «Орлятко» в Солом’янському районі. Його відкриття заплановане до кінця року.

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КМДА

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