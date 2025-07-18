Незаконно добували пісок: на Житомирщині директор підприємства отримав підозру за мільярдні збитки довкіллю

Правоохоронці виявили незаконний видобуток піску на Житомирщині на 2,5 мільярда гривень.

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На Житомирщині директор видобувного підприємства отримав підозру за збитки довкіллю на понад 2,5 мільярди гривень через незаконний видобуток піску, повідомляє обласна прокуратура.

Слідство з’ясувало, що одна з приватних компаній отримала від Державної служби геології та надр України спеціальний дозвіл на користування надрами на території Карпилівського родовища Житомирської області.

Мета — видобування пісків (придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару) у межах конкретних географічних координат. Між цією компанією (в особі директора) і Держгеокадастром було укладено Угоду про умови користування наданими надрами, в якій чітко визначено межі ділянки надр для освоєння.

При цьому, протягом лютого 2020-травня 2024, незважаючи на пункти Угоди і в порушення вимог чинного законодавства, приватне підприємство незаконно видобуло 113,5 тисяч кубічних метрів піску з ділянок родовища поза межами дозволених.

Розмір заподіяної шкоди довкіллю становить 2,513 млрд гривень.

За місцем знаходження родовища, в офісних приміщеннях, за місцем проживання директора, власників та обліковців господарського товариства проведено обшуки.

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