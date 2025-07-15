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Конкурсы на госслужбу будут возобновлены – Кабмин поддержал законопроект

12:02, 15 июля 2025
Правительство одобрило законопроект, восстанавливающий конкурсные процедуры на должности государственной службы – начнут с должностей топ-чиновников.
Конкурсы на госслужбу будут возобновлены – Кабмин поддержал законопроект
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Кабмин на внеочередном заседании поддержал законопроект о возобновлении проведения конкурсов и усовершенствовании порядка поступления, прохождения, прекращения государственной службы.

Акт подготовлен НАГС в соответствии с индикаторами Плана Украины на 2024-2027 годы (Ukraine Facility Plan, за выполнение которого Украина получает средства от ЕС).

Планом предусмотрена «Реформа 2 «Процедура отбора на государственную службу». Реализация этой реформы предусматривает возобновление набора на государственную службу с учетом профессиональных компетенций.

Возобновление отбора будет осуществляться постепенно в три этапа:

  • на должности государственной службы категории «А»;
  • на должности государственной службы категории «Б» (на подконтрольной Украине территории, где не ведутся боевые действия);
  • на должности государственной службы категории «В» (на подконтрольной Украине территории, где не ведутся боевые действия).

Законопроект предусматривает:

  • положения о возобновлении конкурсов на должности государственной службы в соответствии с Планом Украины;
  • сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса;
  • полномочия субъекта назначения принимать решения о продолжении прохождения службы госслужащими и должностными лицами местного самоуправления, назначенными без конкурса (для экономии времени и бюджетных ресурсов, а также сохранения профессиональных и патриотических лиц на государственной службе);
  • возможность назначения без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия;
  • внедрение новых современных инструментов управления персоналом, в частности, кадровый и кандидатский резерв, адаптация государственного служащего, внутренний конкурс, направленных на принятие эффективных управленческих решений;
  • внедрение механизмов карьерного продвижения государственных служащих путем применения возможности перевода на более высокие должности государственной службы в пределах категории должностей в течение одного года после получения отличной оценки по результатам ежегодного оценивания;
  • внедрение приоритета ветеранов и ветеранок при поступлении на должности государственной службы при условии равной профессиональной компетентности кандидатов;
  • закрепление политической беспристрастности, политической нейтральности и повышение профессионализма Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы;
  • отмена увольнения с должности государственной службы за одну негативную оценку;
  • уточнение критериев увольнения государственного служащего, назначенного на государственную службу на условиях контракта;
  • исключение излишних и ничтожных (таких, которые невозможно реализовать) положений относительно контрактов о прохождении государственной службы;
  • уточнение терминологии, а также включение в Закон базовых положений применения информационной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах и т.д.

«Принятие законопроекта является выполнением обязательства государства перед обществом по построению профессиональной, прозрачной и подотчетной государственной службы», - подчеркнул министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Мы провели большое количество консультаций и обсуждений на этапе подготовки законопроекта, в частности с представителями SIGMA и директората Европейской Комиссии по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST).

Сейчас мы ожидаем продолжения основательной работы с депутатским корпусом. Этот законопроект важен не только потому, что возвращает проведение конкурсной процедуры, но и потому, что он призван трансформировать подходы ко многим инструментам управления персоналом. Для нас важно продемонстрировать, как современные HR-практики способны изменить подход не только к привлечению на должности государственной службы, но и поддержать и удержать лучших специалистов.

Что касается конкурсной процедуры, обновления которой давно ожидают, то она будет соответствовать европейским стандартам и принципам государственного управления, в частности, и в части профессионализации и деполитизации процедур отбора кандидатов на должности государственной службы категории «А», - отметила глава НАГС Наталия Алюшина.

Автор: Наталя Мамченко

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госслужащие Кабинет Министров Украины госслужба НАДС

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