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Народным депутатам присвоят статус «основателя государственной независимости Украины»

12:36, 15 июля 2025
Комитет Рады поддержал законопроект о предоставлении статуса «Учредителя государственной независимости Украины» депутатам, которые внесли определяющий вклад в становление независимости Украины.
Народным депутатам присвоят статус «основателя государственной независимости Украины»
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В День Украинской Государственности парламентский Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал важную инициативу — рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №6493 о статусе народного депутата — основателя государственной независимости Украины.

Об этом сообщила глава комитета Елена Шуляк.

По её словам, документ призван увековечить память тех парламентариев, которые внесли решающий вклад в становление независимости Украины. Многие из них уже ушли из жизни, однако их борьба за государственность оставила заметный след в истории. Среди таких фигур — Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновол и другие видные деятели.

Проект закона предусматривает официальное присвоение статуса «Основатель государственной независимости Украины» народным депутатам, принимавшим участие в формировании независимого Украинского государства.

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Верховная Рада Украины

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