Народним депутатам нададуть статусу «засновника державної незалежності України»

Комітет Ради підтримав законопроект про надання статусу «Засновника державної незалежності України» депутатам, які зробили визначальний внесок у становлення незалежності України.

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У День Української Державності парламентський Комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав важливу ініціативу — рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №6493 про статус народного депутата — засновника державної незалежності України.

Про це повідомила голова комітету Олена Шуляк.

За її словами, документ покликаний вшанувати пам’ять тих парламентарів, які зробили визначальний внесок у страновлення незалежності України. Багато із них уже відійшли у вічність, однак їхня боротьба за державність залишила помітний слід в історії. Серед таких постатей — Левко Лук’яненко, В’ячеслав Чорновіл та інші провідні діячі.

Проєкт закону передбачає офіційне присвоєння статусу «Засновник державної незалежності України» народним депутатам, які брали участь у формуванні незалежної Української держави.

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