Начальник штабу і сержант ЗСУ підозрюються в шахрайстві та ухиленні від служби

Ухилення від служби та шахрайство: оголошено підозри начальнику штабу та молодшому сержанту ЗСУ.

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Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру начальнику штабу — заступнику командира військової частини та молодшому сержанту цієї ж частини у вчиненні низки кримінальних правопорушень, пов’язаних із зловживанням службовим становищем, ухиленням від військової служби та шахрайством.

За даними досудового розслідування, під процесуальним керівництвом Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону та за оперативного супроводу військової контррозвідки СБУ, підполковник — начальник штабу, зловживаючи посадою, щомісячно безпідставно нараховував грошове забезпечення та додаткову винагороду одному з молодших сержантів. Сума виплат становила від 15 до 30 тисяч гривень щомісяця.

Як встановлено слідством, молодший сержант при цьому був відсутній за місцем служби та не проводив, як був повинен, підготовку у навчальному центрі підготовки підрозділів. Внаслідок цього державі завдано збитків на понад 704 тисячі гривень.

Підполковнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України. Молодшому сержанту інкримінують шахрайство та ухилення від військової служби ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 409 КК України.

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