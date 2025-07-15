Начальник штаба и сержант ВСУ подозреваются в мошенничестве и уклонении от службы

Уклонение от службы и мошенничество: объявлены подозрения начальнику штаба и младшему сержанту ВСУ.

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Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении начальнику штаба — заместителю командира воинской части и младшему сержанту этой же части в совершении ряда уголовных правонарушений, связанных со злоупотреблением служебным положением, уклонением от военной службы и мошенничеством.

По данным досудебного расследования, под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона и при оперативном сопровождении военной контрразведки СБУ, подполковник — начальник штаба, злоупотребляя своей должностью, ежемесячно безосновательно начислял денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение одному из младших сержантов. Сумма выплат составляла от 15 до 30 тысяч гривен ежемесячно.

Как установило следствие, младший сержант при этом отсутствовал по месту службы и не проходил, как должен был, подготовку в учебном центре подготовки подразделений. В результате государству нанесён ущерб на сумму свыше 704 тысяч гривен.

Подполковнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины. Младшему сержанту инкриминируются мошенничество и уклонение от военной службы по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 409 УК Украины.

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