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Конкурси на держслужбу будуть відновлені – Кабмін підтримав законопроект

12:02, 15 липня 2025
Уряд схвалив законопроект, що відновлює конкурсні процедури на посади державної служби – почнуть з посад топ-чиновників.
Конкурси на держслужбу будуть відновлені – Кабмін підтримав законопроект
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Кабмін на позачерговому засіданні підтримав законопроект щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби. 

Акт підготовлено НАДС відповідно до індикаторів Плану України на 2024-2027 роки (Ukraine Facility Plan, за виконання якого Україна отримує кошти від ЄС).   

Планом передбачена «Реформа 2 «Процедура відбору на державну службу». Реалізація цієї реформи передбачає відновлення набору на державну службу з урахуванням професійних компетентностей.

Відновлення відбору здійснюватиметься поступово в три етапи:   

  • на посади державної служби категорії «А»;
  • на посади державної служби категорії «Б» (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії);   
  • на посади державної служби категорії «В» (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії). 

Законопроект передбачає:

  • положення щодо відновлення конкурсів на посади державної служби відповідно до Плану України; 
  • строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу; 
  • повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби держслужбовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу (для збереження часу та бюджетних ресурсів, а також збереження професійних та патріотичних осіб на державній службі); 
  • можливість призначення без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії; 
  • впровадження нових сучасних інструментів управління персоналом, зокрема, кадровий і кандидатський резерв, адаптація державного службовця, внутрішній конкурс, спрямованих на прийняття ефективних управлінських рішень; 
  • запровадження механізмів кар’єрного просування державних службовців, шляхом застосування можливості переведення на вищі посади державної служби в межах категорії посад протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання; 
  • запровадження пріоритету ветеранів і ветеранок при вступі на посади державної служби, за умови рівної професійної компетентності кандидатів; 
  • закріплення політичної неупередженості, політичної нейтральності та підвищення професіоналізму Комісії з питань вищого корпусу державної служби; 
  • скасування звільнення з посади державної служби за одну негативну оцінку; 
  • уточнення критеріїв звільнення державного службовця, призначеного на державну службу на умовах контракту; 
  • виключення зайвих та нікчемних (таких, що неможливо реалізувати) положень стосовно контрактів про проходження державної служби; 
  • уточнення термінології, а також включення до Закону базових положень застосування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах тощо.

«Прийняття законопроекту є виконанням зобов'язання держави перед суспільством щодо розбудови професійної, прозорої і підзвітної державної служби», - наголосив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

«Ми провели велику кількість консультацій та обговорень на етапі підготовки законопроекту, зокрема із представниками SIGMA та директорату Європейської Комісії з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST).

Наразі ми очікуємо на продовження ґрунтовної роботи з депутатським корпусом. Цей законопроект важливий не лише тому, що повертає проведення конкурсної процедури, але й тому, що він покликаний трансформувати підходи до багатьох інструментів управління персоналом. Для нас важливо продемонструвати як сучасні HR-практики  здатні змінити підхід не лише до залучення на посади державної служби, але й підтримати та утримати кращих фахівців.  

Щодо конкурсної процедури, на оновлення якої давно очікують, то вона відповідатиме європейським стандартам та принципам державного управління, зокрема, і в частині професіоналізації та деполітизації процедур відбору кандидатів на посади державної служби категорії «А», - зауважила голова НАДС Наталія Алюшина.

Автор: Наталя Мамченко

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держслужбовці Кабінет Міністрів України держслужба НАДС

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