У США пасажирський літак здійснив аварійну посадку після загоряння двигуна — відео

Авіалайнер вдалося посадити попри те, що його двигун був охоплений полум'ям.

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В США пасажирський літак авіакомпанії Delta Airlines зумів повернутися до аеропорту Лос-Анджелеса після того, як сталася пожежа у двигуні, пише BBC.

Зазначається, що на Boeing 767-400 рейсу «Лос-Анджелес – Атланта» спалахнув лівий двигун, але авіалайнер зумів приземлитися на злітно-посадковій смузі аеропорту.

«Рейс 446 авіакомпанії Delta повернувся до Лос-Анджелеса невдовзі після вильоту через ознаки проблеми з лівим двигуном літака», - заявив речник авіакомпанії.

Відео ситуації з літаком було оприлюднено у мережі.

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