В США пассажирский самолет совершил аварийную посадку после возгорания двигателя — видео

Авиалайнер удалось посадить несмотря на то, что его двигатель был охвачен пламенем.

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В США пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines сумел вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса после того, как произошел пожар в двигателе, пишет BBC.

Отмечается, что на Boeing 767-400 рейса «Лос-Анджелес – Атланта» вспыхнул левый двигатель, но авиалайнер смог приземлиться на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

«Рейс 446 авиакомпании Delta вернулся в Лос-Анджелес вскоре после вылета из-за признаков проблемы с левым двигателем самолета», — заявил представитель авиакомпании.

Видео ситуации с самолетом было опубликовано в сети.

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