Налоговая объяснила, когда не нужно платить авансовый взнос с дивидендов

Случаи, в которых не взимается авансовый взнос при выплате дивидендов.

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Главное управление ГНС в Днепропетровской области рассказало о случаях, в которых не уплачивается авансовый взнос при выплате дивидендов.

В соответствии с п.п. 57.1¹.3 п. 57.1¹ ст. 57 Налогового кодекса Украины авансовый взнос, предусмотренный п.п. 57.1¹.2 п. 57.1¹ ст. 57 НКУ, не уплачивается в случае выплаты дивидендов:

в пользу владельцев корпоративных прав материнской компании, выплачиваемых в пределах сумм доходов такой компании, полученных в виде дивидендов от других лиц. Если сумма выплат дивидендов в пользу владельцев корпоративных прав материнской компании превышает сумму полученных ею дивидендов, дивиденды, выплаченные в пределах такого превышения, подлежат налогообложению по правилам, установленным п.п. 57.1¹.2 п. 57.1¹ ст. 57 НКУ. С целью налогообложения материнская компания ведет нарастающим итогом учет дивидендов, полученных от других лиц, и дивидендов, выплаченных в пользу владельцев корпоративных прав такой компании, и отражает их в налоговой отчетности в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию финансовой политики;

плательщиком налога на прибыль, прибыль которого освобождена от налогообложения в соответствии с положениями НКУ, — в размере прибыли, освобожденной от налогообложения за период, за который выплачиваются дивиденды;

физическим лицам.

Согласно п.п. 57.1¹.4 п. 57.1¹ ст. 57 НКУ, выплата дивидендов в пользу физических лиц (в том числе нерезидентов) по акциям или корпоративным правам, имеющим статус привилегированных или иной статус, предусматривающий выплату фиксированного размера дивидендов либо суммы, превышающей сумму выплат, рассчитанную на любую другую акцию (корпоративное право), эмитированную таким плательщиком налога, приравнивается для целей налогообложения к выплате заработной платы с соответствующим налогообложением.

При этом такая выплата не подлежит налогообложению как дивиденды согласно положениям раздела IV НКУ.

Институты совместного инвестирования освобождаются от обязанности уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль в случае выплаты дивидендов (п.п. 57.1¹.6 п. 57.1¹ ст. 57 НКУ).

Подпунктом 57.1¹.7 п. 57.1¹ ст. 57 НКУ установлено, что авансовые взносы не уплачиваются / не начисляются на суммы операций, которые для целей налогообложения приравниваются к дивидендам согласно абзацам четвертому – седьмому п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 НКУ.

При этом абзацы четвертый – седьмой п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 НКУ определяют, что для целей налогообложения к дивидендам приравниваются, в частности:

суммы доходов в виде платежей за ценные бумаги (корпоративные права), выплачиваемых в пользу нерезидента, указанного в подпунктах «а», «в», «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 НКУ, в контролируемых операциях сверх суммы, соответствующей принципу «вытянутой руки»;

стоимость товаров (работ, услуг), кроме ценных бумаг и деривативов, приобретаемых у нерезидента, указанного в подпунктах «а», «в», «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 НКУ, в контролируемых операциях сверх суммы, соответствующей принципу «вытянутой руки»;

сумма занижения стоимости товаров (работ, услуг), продаваемых нерезиденту, указанному в подпунктах «а», «в», «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 НКУ, в контролируемых операциях по сравнению с суммой, соответствующей принципу «вытянутой руки»;

выплата в денежной или неденежной форме, осуществляемая юридическим лицом в пользу его основателя и/или участника — нерезидента Украины в связи с уменьшением уставного капитала, выкупом юридическим лицом корпоративных прав в собственном уставном капитале, выходом участника из состава хозяйственного общества или другой аналогичной операцией между юридическим лицом и его участником — в размере, который приводит к уменьшению нераспределенной прибыли юридического лица.

Согласно п.п. 57.1¹.8 п. 57.1¹ ст. 57 НКУ, резиденты Дія City — плательщики налога на особых условиях освобождаются от обязанности уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль в случае выплаты дивидендов.

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