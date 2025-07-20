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В Японии оправдали мужчину, которого осудили за убийство школьницы в 1986 году: он уже отбыл наказание

23:30, 20 июля 2025
После почти 40 лет судебных разбирательств апелляционный суд признал недоказанной вину мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летней девушки.
В Японии оправдали мужчину, которого осудили за убийство школьницы в 1986 году: он уже отбыл наказание
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В Японии суд оправдал 60-летнего Маэкаву Сеси, которого осудили за убийство ученицы младших классов средней школы в городе Фукуи в 1986 году. На момент оправдательного решения мужчина уже полностью отбыл назначенный ему срок заключения. Об этом сообщает NHK.

Решение было оглашено 19 июля. Председательствующий судья Кейсуке Масуда отметил, что суд не может признать вину подсудимого доказанной, а показания ключевых очевидцев — заслуживающими доверия.

Ключевым вопросом при новом рассмотрении дела стала достоверность свидетельских показаний, согласно которым Маэкаву якобы видели в одежде с пятнами крови в ночь убийства. Прокуратура настаивала на правдивости этих показаний, тогда как защита утверждала, что полиция оказывала давление на свидетелей и склоняла их к ложным признаниям.

Судья Масуда в решении подчеркнул: «Ни одни из показаний не могут считаться достоверными». По словам суда, следователи, не сумев продвинуться в расследовании, прибегали к наводящим вопросам и другим недопустимым действиям, а свидетели по сути лишь подтвердили версию, которая устраивала следствие.

Изначально, после ареста, Маэкаву был оправдан. Однако апелляционная инстанция — та же ветвь суда, которая сейчас его оправдала — отменила это решение и признала его виновным. В 2011 году суд согласился на пересмотр дела, но впоследствии отменил это решение из-за возражений прокуратуры.

Лишь в октябре 2023 года, после второй попытки, мужчине удалось добиться разрешения на повторное рассмотрение. С самого начала он настаивал на своей невиновности.

Это дело вызвало широкий резонанс в Японии и вновь подняло вопрос о проблемах системы уголовного правосудия, в частности — об использовании показаний, полученных под давлением.

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