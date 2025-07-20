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В Японії виправдали чоловіка, якого засудили за вбивство школярки 1986 року: він уже відбув покарання

23:30, 20 липня 2025
Після майже 40 років судових розглядів апеляційний суд визнав недоведеною провину чоловіка, якого звинувачували у вбивстві 15-річної дівчини.
В Японії виправдали чоловіка, якого засудили за вбивство школярки 1986 року: він уже відбув покарання
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В Японії суд виправдав 60-річного Маекаву Шьоші, якого засудили за вбивство учениці молодших класів середньої школи у місті Фукуї у 1986 році. На момент виправдувального рішення чоловік уже повністю відбув призначений йому термін ув’язнення. Про це повідомляє NHK.

Рішення було оголошене 19 липня. Головуючий суддя Кейсуке Масуда зазначив, що суд не може визнати провину підсудного доведеною, а свідчення ключових очевидців — такими, що заслуговують на довіру.

Ключовим питанням під час нового розгляду справи стала достовірність показів свідків, які заявляли, що бачили Маекаву в одязі з плямами крові у ніч вбивства. Прокуратура наполягала, що ці свідчення правдиві, тоді як сторона захисту стверджувала, що поліція тиснула на свідків і схиляла їх до неправдивих зізнань.

Суддя Масуда у рішенні наголосив: «Жодне зі свідчень не може вважатися достовірним». За словами суду, правоохоронці, які не могли зрушити з мертвої точки у розслідуванні, вдалися до навідних запитань та інших недопустимих методів, а свідки фактично лише підтвердили версію, яка влаштовувала слідство.

Спершу, після арешту, Маекаву виправдали. Однак апеляційна інстанція — саме та ж гілка суду, яка нині його виправдала — скасувала це рішення й засудила його. У 2011 році суд погодився на перегляд справи, проте пізніше скасував це рішення через протест прокуратури.

Лише у жовтні 2023 року, після другої спроби, чоловік домігся дозволу на повторний розгляд. Він від початку наполягав на своїй невинуватості.

Ця справа викликала широкий резонанс у Японії та вкотре порушила питання про проблеми системи кримінального правосуддя, зокрема — використання свідчень, отриманих під тиском.

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