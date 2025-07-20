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Украинцам объяснили, кто может получать базовую социальную помощь от государства

20:45, 20 июля 2025
Базовая социальная помощь может выплачиваться равными частями каждому совершеннолетнему члену семьи, по их желанию, однако получать помощь будет уполномоченный представитель семьи, то есть тот, кто подал заявление.
Украинцам объяснили, кто может получать базовую социальную помощь от государства
Фото: weukraine.tv
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области разъяснило, кто имеет право на получение базовой социальной помощи (БСП) от государства.

Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев, но не дольше срока действия экспериментального проекта.

Выплаты могут осуществляться равными частями каждому совершеннолетнему члену семьи, по их желанию, однако получать помощь будет уполномоченный представитель семьи, то есть тот, кто подал заявление.

Кто имеет право на получение БСП:

На момент обращения граждане должны быть получателями одной из следующих выплат:

  • государственной помощи малообеспеченным семьям;
  • помощи на детей одиноким матерям;
  • помощи на детей из многодетных семей;
  • временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или их местонахождение неизвестно.

С 1 октября 2025 года право на получение БСП также получат:

  • граждане, не имеющие права на пенсию, но получающие государственную социальную помощь;
  • люди с инвалидностью.

Кто входит в состав семьи:

  • супруг/супруга;
  • несовершеннолетние дети и временно устроенные в семью дети, оставшиеся без родительской опеки (до 18 лет);
  • совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме в школах, колледжах, профтехучилищах и вузах — до окончания учебного заведения, но не дольше 23 лет, при условии, что они не имеют собственной семьи и перерыв между уровнями образования не превышает 4 месяца;
  • неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы или I группы — если живут с родителями;
  • нетрудоспособные родители супруга или супруги, проживающие совместно;
  • мужчина и женщина, проживающие одной семьей, но не состоящие в браке, если у них есть общие дети;
  • лицо, проживающее с одиноким человеком с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;
  • дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме, до окончания учебы, но не старше 23 лет, независимо от регистрации или фактического проживания.

Состав семьи определяется на дату подачи заявления на получение БСП.

Одинокий человек также считается членом семьи.

Кто не входит в состав семьи:

  • лица на полном государственном обеспечении (в интернатах, учреждениях);
  • те, кто находятся в плену у государства-агрессора, лишены свободы, признаны судом безвестно отсутствующими или имеют статус пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • лица, которые находятся за границей.

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