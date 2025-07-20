Практика судів
  1. Суспільство

Українцям пояснили, хто може отримувати базову соціальну допомогу від держави

20:45, 20 липня 2025
Базова соціальна допомога призначена на сім’ю, може виплачуватися рівними частинами на кожну повнолітню особу із числа членів сім’ї, за їх бажанням, але виплата буде надходити тому, хто звернувся за призначенням.
Українцям пояснили, хто може отримувати базову соціальну допомогу від держави
Фото: weukraine.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, хто може отримувати базову соціальну допомогу від держави.

Базова соціальна допомога (БСД) призначається на шість місяців, але не більше, ніж до закінчення строку реалізації експериментального проєкту.

БСД, призначена на сім’ю, може виплачуватися рівними частинами на кожну повнолітню особу із числа членів сім’ї, за їх бажанням, але виплата буде надходити тому, хто звернувся за призначенням (уповноважений представник сім’ї).    

Право на отримання базової соціальної допомоги мають громадяни, які на дату звернення є отримувачами: 

- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- допомоги на дітей одиноким матерям;

- допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

З 01.10.2025 отримувати БСД можуть також громадяни, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу, та люди з інвалідністю.

Особи, які включаються до складу сім’ї:

- чоловік, дружина;

- неповнолітні діти та тимчасово влаштовані в сім’ю діти, які залишилися без батьківського піклування віком до 18 років; повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (зокрема в період між завершенням здобуття певного рівня освіти та зарахуванням для здобуття іншого рівня освіти за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) і не мають власних сімей, — до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років незалежно від їх фактичного та/або задекларованого/ зареєстрованого місця проживання;

- неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I і II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом із батьками;

- непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними;

- жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;

- особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

- діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років, незалежно від їх фактичного та /або задекларованого/ зареєстрованого місця проживання.

Склад сім’ї уповноваженого представника визначається на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги.

Права члена сім’ї має також одинока особа.

Особи, які не включаються до складу сім’ї:

- ті, що перебувають на повному державному утриманні;

- знаходяться у полоні держави-агресора та позбавлені особистої свободи (затримані, взяті у заручники) органами влади держави-агресора (її окупаційними адміністраціями та збройними формуваннями), що підтверджується відповідними документами, або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

- перебувають за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Пенсійний фонд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Урядовий орган зможе зупиняти акти місцевого самоврядування — комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон

Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроект «про забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування», який запроваджує процедуру оперативної зупинки нормативних актів органів місцевого самоврядування – які наслідки це матиме для громадян.

Верховна Рада схвалила законопроект про скасування Житлового кодексу, який розширює підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Верховна Рада прийняла за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Санкції не поширюватимуться на перерахування коштів на рахунки Кабміну, відкриті для залучення добровільних внесків – Рада розгляне законопроект

Фінальна редакція законопроекту про кримінальне покарання за обхід санкцій передбачає, що санкції не будуть поширюватися на перерахування коштів на спеціальний рахунок Нацбанку для збору коштів на підтримку ЗСУ чи на рахунки Кабміну, міністерств, відкриті для залучення добровільних внесків.

Верховній Раді пропонують розширити підстави для визнання незаконними правочинів щодо майна, вчинених на підставі актів місцевого самоврядування

Суд зможе визнати незаконними правочини, вчинені на основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень – Комітет рекомендував законопроект щодо «забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

Надання переваг є неприпустимим – Міноборони не підтримало законопроект про дозвіл тимчасово бронювати чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК

Міноборони надало критичні зауваження на законопроект, за яким військовозобов’язаним, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять оформлювати бронювання на критично важливих підприємствах.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду