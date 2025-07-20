Українцям пояснили, хто може отримувати базову соціальну допомогу від держави

Базова соціальна допомога призначена на сім’ю, може виплачуватися рівними частинами на кожну повнолітню особу із числа членів сім’ї, за їх бажанням, але виплата буде надходити тому, хто звернувся за призначенням.

Фото: weukraine.tv

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, хто може отримувати базову соціальну допомогу від держави.

Базова соціальна допомога (БСД) призначається на шість місяців, але не більше, ніж до закінчення строку реалізації експериментального проєкту.

БСД, призначена на сім’ю, може виплачуватися рівними частинами на кожну повнолітню особу із числа членів сім’ї, за їх бажанням, але виплата буде надходити тому, хто звернувся за призначенням (уповноважений представник сім’ї).

Право на отримання базової соціальної допомоги мають громадяни, які на дату звернення є отримувачами:

- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- допомоги на дітей одиноким матерям;

- допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

З 01.10.2025 отримувати БСД можуть також громадяни, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу, та люди з інвалідністю.

Особи, які включаються до складу сім’ї:

- чоловік, дружина;

- неповнолітні діти та тимчасово влаштовані в сім’ю діти, які залишилися без батьківського піклування віком до 18 років; повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (зокрема в період між завершенням здобуття певного рівня освіти та зарахуванням для здобуття іншого рівня освіти за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) і не мають власних сімей, — до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років незалежно від їх фактичного та/або задекларованого/ зареєстрованого місця проживання;

- неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I і II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом із батьками;

- непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними;

- жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;

- особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

- діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років, незалежно від їх фактичного та /або задекларованого/ зареєстрованого місця проживання.

Склад сім’ї уповноваженого представника визначається на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги.

Права члена сім’ї має також одинока особа.

Особи, які не включаються до складу сім’ї:

- ті, що перебувають на повному державному утриманні;

- знаходяться у полоні держави-агресора та позбавлені особистої свободи (затримані, взяті у заручники) органами влади держави-агресора (її окупаційними адміністраціями та збройними формуваннями), що підтверджується відповідними документами, або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

- перебувають за кордоном.

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