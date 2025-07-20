Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже восени — SCMP

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін можуть зустрітися на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Фото: scmp.com

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Президент США Дональд Трамп може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном уже цієї осені, пише South China Morning Post.

Зазначається, що Трамп може вирушити до Китаю перед поїздкою на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада.

Або ж, зустріч із китайським лідером може відбутися в кулуарах вищезгаданого саміту, який проводитиметься в Південній Кореї.

У виданні додають, що АТЕС є найкращою можливістю для особистої зустрічі лідерів цього року. За даними південнокорейських ЗМІ, Сі Цзіньпін планує відвідати цей саміт, проте участь Трампа поки що не підтверджена.

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