На Тернопільщині судитимуть експодатківця за декларування недостовірної інформації на понад 22 млн грн

Посадовець не вказав інформацію про два житлові будинки та земельні ділянки.

Фото: nazk.gov.ua

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Державне бюро розслідувань завершило розслідування та направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області щодо декларування недостовірної інформації.

За результатами перевірок декларацій посадовця за 2022 рік і 2023 роки НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 13,3 млн грн і 9,3 млн грн відповідно.

Посадовець не вказав інформацію про два житлові будинки площею 290,6 м² та 64,6 м², власницею яких є його мати, але в яких він фактично проживав із родиною, та земельні ділянки, на яких розташована нерухомість.

«Податківець намагався заперечувати інформацію щодо користування зазначеним майном, проте НАЗК і ДБР зібрали докази, які свідчать про протилежне», - заявили в НАЗК.

Посадовцю інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України «Умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави».

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