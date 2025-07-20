В Тернопольской области будут судить экс-налоговика за декларирование недостоверной информации на более чем 22 млн грн

Чиновник не указал данные о двух жилых домах и земельных участках.

Фото: nazk.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области по делу о декларировании недостоверной информации.

По результатам проверок деклараций чиновника за 2022 и 2023 годы НАПК выявило недостоверные сведения на сумму более 13,3 млн грн и 9,3 млн грн соответственно.

Чиновник не указал информацию о двух жилых домах площадью 290,6 м² и 64,6 м², собственницей которых является его мать, но в которых он фактически проживал с семьей, а также о земельных участках, на которых расположена эта недвижимость.

«Налоговик пытался оспорить информацию о пользовании указанным имуществом, однако НАПК и ГБР собрали доказательства, свидетельствующие об обратном», — сообщили в НАПК.

Чиновнику инкриминируют совершение уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — «Умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.