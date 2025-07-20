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Израиль и Сирия достигли прекращения огня

19:33, 20 июля 2025
Стороны перешли к приостановке и прекращению боевых действий.
Израиль и Сирия достигли прекращения огня
Фото: 1lurer.am
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Посол США в Турции Том Барак сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и Сирией вступил в силу. Далее страны будут обмениваться заложниками, пишет The Times of Israel.

«Эскалацию боевых действий можно сдержать только путем достижения соглашения о прекращении насилия, защите невинных, обеспечении гуманитарного доступа и отходе от опасности», — заявил Барак.

Он добавил, что прекращение огня уже вступило в силу, официально положив конец ударам, которые Израиль наносил в последние дни по сирийским военным объектам.

«По состоянию на 17:00 по дамасскому времени все стороны перешли к приостановке и прекращению боевых действий», — заявил посол США в Турции.

По его словам, следующим шагом в деэскалации ситуации станет «полный обмен заложниками и задержанными».

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