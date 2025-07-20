Ізраїль і Сирія досягли припинення вогню

Сторони перейшли до призупинення і припинення бойових дій.

Фото: 1lurer.am

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Посол США в Туреччині Том Баррак повідомила, що режим припинення вогню між Ізраїлем і Сирією набув чинності. Далі країни будуть обмінюватись заручниками, пише The Times of Israel.

«Ескалацію бойових дій можна стримати тільки шляхом досягнення угоди про припинення насильства, захист невинних, забезпечення гуманітарного доступу та відхід від небезпеки», - сказав Баррак.

Він додав, що припинення вогню вже набрало чинності, офіційно поклавши кінець ударам, яких Ізраїль завдав останніми днями по сирійських військових об'єктах.

«Станом на 17:00 за дамаським часом усі сторони перейшли до призупинення і припинення бойових дій», - заявив посол США в Туреччині.

За його словами, наступним кроком у деескалації ситуації стане «повний обмін заручниками і затриманими».

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