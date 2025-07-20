У Києві 21 липня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху

В Управлінні державної охорони повідомили, що діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

Фото з відкритих джерел

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Управління державної охорони України повідомило, що 21 липня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

Зазначається, що обмеження діятимуть в центральній частині міста.

«Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», - заявили у Управління державної охорони.

Також там нагадали, що відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положення «Про Державний Протокол та Церемоніал України», затверджене Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

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