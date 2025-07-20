В Киеве 21 июля будут действовать временные ограничения дорожного движения

В Управлении государственной охраны сообщили, что будут введены временные ограничения дорожного движения.

Фото из открытых источников

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Управление государственной охраны Украины сообщило, что 21 июля в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Уточняется, что ограничения будут действовать в центральной части города.

«Просим учитывать данную информацию при передвижении», — заявили в Управлении государственной охраны.

Там также напомнили, что согласно Закону Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положению «О Государственном Протоколе и Церемониале Украины», утвержденному Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, пребывающим в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

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