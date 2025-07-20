Украинцам разъяснили, нужно ли оплачивать товар, если он случайно разбит в магазине

Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области объяснило, обязан ли потребитель оплачивать товар, если случайно разбил его в магазине.
Кто отвечает за товар в магазине?
До момента оплаты товара, согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, ответственность несет магазин, а не покупатель. То есть случайное повреждение не обязывает вас возмещать убытки, подчеркнули в Госпродпотребслужбе.
Обязанности магазина:
Что запрещено сотрудникам магазина:
Это нарушение Закона Украины «О защите прав потребителей».
Кто доказывает вину?
Это обязанность магазина. Компенсация возможна только в случае судебного доказательства умышленного повреждения.
Как действовать, если что-то разбили:
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