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Украинцам разъяснили, нужно ли оплачивать товар, если он случайно разбит в магазине

18:57, 20 июля 2025
В Госпродпотребслужбе сообщили, что до момента оплаты ответственность за товар несет магазин, а не покупатель.
Украинцам разъяснили, нужно ли оплачивать товар, если он случайно разбит в магазине
Фото: dpss-te.gov.ua
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Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области объяснило, обязан ли потребитель оплачивать товар, если случайно разбил его в магазине.

Кто отвечает за товар в магазине?

До момента оплаты товара, согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, ответственность несет магазин, а не покупатель. То есть случайное повреждение не обязывает вас возмещать убытки, подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Обязанности магазина:

  • Надежно размещать товар (особенно хрупкий);
  • Устанавливать предупреждающие знаки;
  • Следить за чистотой и безопасностью пола.

Что запрещено сотрудникам магазина:

  • Принуждать вас немедленно оплатить товар;
  • Удерживать без вашего согласия;
  • Угрожать или требовать документы;
  • Заставлять подписывать акты или «признание вины».

Это нарушение Закона Украины «О защите прав потребителей».

Кто доказывает вину?

Это обязанность магазина. Компенсация возможна только в случае судебного доказательства умышленного повреждения.

Как действовать, если что-то разбили:

  • Сообщите персоналу и оставайтесь на месте;
  • Не подписывайте ничего, не разобравшись в содержании;
  • Зафиксируйте происшествие (фото, видео);
  • Требуйте копию акта (если он составляется);
  • В случае давления — вызывайте полицию.

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Госпродпотребслужба

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