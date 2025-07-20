Украинцам разъяснили, нужно ли оплачивать товар, если он случайно разбит в магазине

В Госпродпотребслужбе сообщили, что до момента оплаты ответственность за товар несет магазин, а не покупатель.

Фото: dpss-te.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области объяснило, обязан ли потребитель оплачивать товар, если случайно разбил его в магазине.

Кто отвечает за товар в магазине?

До момента оплаты товара, согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, ответственность несет магазин, а не покупатель. То есть случайное повреждение не обязывает вас возмещать убытки, подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Обязанности магазина:

Надежно размещать товар (особенно хрупкий);

Устанавливать предупреждающие знаки;

Следить за чистотой и безопасностью пола.

Что запрещено сотрудникам магазина:

Принуждать вас немедленно оплатить товар;

Удерживать без вашего согласия;

Угрожать или требовать документы;

Заставлять подписывать акты или «признание вины».

Это нарушение Закона Украины «О защите прав потребителей».

Кто доказывает вину?

Это обязанность магазина. Компенсация возможна только в случае судебного доказательства умышленного повреждения.

Как действовать, если что-то разбили:

Сообщите персоналу и оставайтесь на месте;

Не подписывайте ничего, не разобравшись в содержании;

Зафиксируйте происшествие (фото, видео);

Требуйте копию акта (если он составляется);

В случае давления — вызывайте полицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.