Отпуск по семейным обстоятельствам — в ТЦК напомнили условия и порядок предоставления

Срок отпуска по семейным обстоятельствам может составлять не более 10 календарных дней.

Фото: 1.zt.ua

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Черниговский областной ТЦК разъяснил вопрос предоставления отпуска по семейным обстоятельствам.

В ведомстве напомнили, что помимо ежегодного основного отпуска, каждый военнослужащий имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Срок такого отпуска — не более 10 календарных дней. Вместе с тем предоставляется дополнительное время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в одну сторону.

Когда предоставляется такой отпуск?

▪ заключение брака;

▪ тяжелое состояние здоровья или смерть родственников по крови, по браку или других близких;

▪ пожары или другие стихийные бедствия, которые затронули семью военнослужащего;

▪ другие исключительные случаи, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо.

«Чтобы получить такой отпуск, военнослужащий должен обратиться к командиру воинской части с рапортом, в котором указать, какие именно семейные обстоятельства или уважительные причины побуждают его пойти в отпуск. Также к рапорту при возможности прилагаются подтверждающие документы», — добавили в ТЦК.

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