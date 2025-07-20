Відпустка за сімейними обставинами — у ТЦК нагадали умови та порядок надання

Термін відпустки за сімейними обставинами може складати не більше 10 календарних днів.

Фото: 1.zt.ua

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Чернігівський обласний ТЦК роз’яснив питання відпустки за сімейними обставинами.

У відомстві нагадали, що крім щорічної основної відпустки, кожен військовослужбовець має право на відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

Термін такої відпустки - не більше 10 календарних днів. Разом з тим, надається додатковий час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Коли надається така відпустка?

▪ укладення шлюбу;

▪ тяжкий стан здоров’я або смерть рідних по крові, по шлюбу, або інших рідних;

▪ пожежі або інші стихійні лиха, які спіткали сім’ю військовослужбовця;

▪ інші виняткові випадки, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна.

«Для того, щоб отримати таку відпустку, військовослужбовець має звернутися до командира військової частини з рапортом, у якому вказати про те, які саме сімейні обставини або поважні причини спонукають його піти в таку відпустку. Також до рапорту за можливості надаються підтверджуючі документи», - додали у ТЦК.

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