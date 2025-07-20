Українцям пояснили, чи треба оплачувати товар, якщо випадково розбили його в магазині

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області пояснило, чи зобов'язаний споживач оплачувати товар, якщо випадково розбив його в магазині.
Хто відповідає за товар у магазині?
До моменту оплати товару, згідно зі ст. 323 Цивільного кодексу України, відповідальність несе магазин, а не покупець. Тобто, випадкове пошкодження не зобов’язує вас відшкодовувати збитки, підкреслили у Держпродспоживслужбі.
Обов’язки магазину:
Що заборонено працівникам магазину:
Це порушення Закону України «Про захист прав споживачів».
Хто доводить вину?
Це обов’язок магазину. Компенсація можлива лише при судовому доведенні умисного пошкодження.
Як діяти, якщо щось розбили:
Повідомте персонал і залишайтесь на місці.
Не підписуйте нічого без розуміння.
Зафіксуйте подію (фото, відео).
Вимагайте копію акту (якщо його складають).
У разі тиску — викликайте поліцію.
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