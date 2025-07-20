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Українцям пояснили, чи треба оплачувати товар, якщо випадково розбили його в магазині

18:57, 20 липня 2025
У Держпродспоживслужбі повідомили, що до моменту оплати товару відповідальність за товар несе магазин, а не покупець.
Українцям пояснили, чи треба оплачувати товар, якщо випадково розбили його в магазині
Фото: dpss-te.gov.ua
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Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області пояснило, чи зобов'язаний споживач оплачувати товар, якщо випадково розбив його в магазині.

Хто відповідає за товар у магазині?

До моменту оплати товару, згідно зі ст. 323 Цивільного кодексу України, відповідальність несе магазин, а не покупець. Тобто, випадкове пошкодження не зобов’язує вас відшкодовувати збитки, підкреслили у Держпродспоживслужбі.

Обов’язки магазину:

  • Надійно розміщувати товар (особливо крихкий);
  • Встановлювати попереджувальні знаки;
  • Стежити за чистотою та безпечністю підлоги.

Що заборонено працівникам магазину:

  • Примушувати вас платити одразу;
  • Утримувати без згоди;
  • Погрожувати чи вимагати документи;
  • Змушувати підписувати акти чи «визнання вини».

Це порушення Закону України «Про захист прав споживачів».

Хто доводить вину?

Це обов’язок магазину. Компенсація можлива лише при судовому доведенні умисного пошкодження.

Як діяти, якщо щось розбили:

Повідомте персонал і залишайтесь на місці.

Не підписуйте нічого без розуміння.

Зафіксуйте подію (фото, відео).

Вимагайте копію акту (якщо його складають).

У разі тиску — викликайте поліцію.

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Держпродспоживслужба

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