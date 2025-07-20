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Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться уже осенью — SCMP

20:09, 20 июля 2025
Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться уже осенью — SCMP
Фото: scmp.com
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Президент США Дональд Трамп может встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином уже этой осенью, пишет South China Morning Post.

Отмечается, что Трамп может отправиться в Китай перед поездкой на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет с 30 октября по 1 ноября.

Либо же встреча с китайским лидером может состояться на полях указанного саммита, который будет проводиться в Южной Корее.

Издание добавляет, что АТЭС — лучшая возможность для личной встречи лидеров в этом году. По данным Южнокорейских СМИ, Си Цзиньпин планирует посетить этот саммит, однако участие Трампа пока не подтверждено.

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США Дональд Трамп Китай

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