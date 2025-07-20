Киян попередили про повторну грозу до кінця доби

У Києві та області до кінця доби 20 липня очікується гроза.

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Жителів Києва та області попередили, що 20 липня очікується повторна гроза та у зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«У Києві та області до кінця доби 20 липня очікується гроза: оголошено І рівень небезпеки (жовтий)», - сказано у повідомленні.

У ДСНС додали, що негода може ускладнити роботу енергетичних підприємств, у зв'язку з чим закликали людей бути обережними.

«Не перебувайте поблизу ліній електропередач і старих дерев, а також за можливості залишайтеся в приміщеннях», - заявили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві 20 липня пройшла потужна, через яку деякі вулиці міста перетворились на річки.

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