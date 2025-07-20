Юлия Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса

Юлия Свириденко отметила, что параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни, а также будет усилен контроль за законностью следственных действий.

Фото: president.gov.ua

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство совместно с силовыми структурами готовит введение годового моратория на проверки бизнеса.

«Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским — его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики и создание равных условий, выгодных для «белого» бизнеса», — подчеркнула она.

Также, по словам премьера, уже начат аудит уголовных дел против бизнеса:

«Приоритет — закрыть необоснованные производства, которые блокируют предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционироваться только генеральным прокурором или руководителями областного и районного уровней».

Свириденко добавила, что параллельно будут ограничены проверки со стороны налоговой и таможни, а также усилен контроль за законностью следственных действий.

«Проверки будут проводиться только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законодательство для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ».

Также премьер-министр сообщила, что на следующей неделе планируется запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ:

«Это поддержка оборонной промышленности и локализация критически важных производств. Детали — после решения правительства. Проект координируют Михаил Федоров и Денис Шмыгаль».

Кроме того, Свириденко анонсировала запуск экспериментального проекта «Проектируй и строй», который позволит ускорить строительство и восстановление жилья, больниц, школ и другой важной инфраструктуры.

«Меняется сам подход к строительству: государство проводит тендер не на проектирование, а на полную реализацию объекта — «под ключ». Это европейская практика, известная как Design–build. Такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм. Подрядчик будет нести ответственность как за разработку проектной документации, так и за выполнение строительных работ. Проект рассчитан на два года — он находится под контролем Алексея Кулебы, его команды и Агентства восстановления», — сообщила премьер.

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