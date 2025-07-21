Київ у диму після обстрілу: у ДСНС повідомили про наслідки атаки, є загиблий, фото

Пошкоджено багатоповерхівку у Шевченківському районі.

Фото: ДСНС

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У ніч проти 21 липня Росія завдала масованого удару по Києву. Внаслідок обстрілу загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці. Про це повідомляє ДСНС.

У Шевченківському районі внаслідок влучання уламків шахеда загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу на площі 150 кв. м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала.

У Дніпровському районі столиці загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м.

У Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання. У Святошинському районі через падіння уламків дронів загорілися гаражі.

Через масовану ворожу атаку тимчасово змінено рух низки маршрутів громадського транспорту та зачинено станцію метро "Лук’янівська".

Майже весь Київ досі у диму після обстрілу, ліквідація наслідків триває.

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