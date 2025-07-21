Практика судів
  1. В Україні

Київ у диму після обстрілу: у ДСНС повідомили про наслідки атаки, є загиблий, фото

08:15, 21 липня 2025
Пошкоджено багатоповерхівку у Шевченківському районі.
Київ у диму після обстрілу: у ДСНС повідомили про наслідки атаки, є загиблий, фото
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч проти 21 липня Росія завдала масованого удару по Києву. Внаслідок обстрілу загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці. Про це повідомляє ДСНС.

У Шевченківському районі внаслідок влучання уламків шахеда загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу на площі 150 кв. м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала.

У Дніпровському районі столиці загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м.

У Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання. У Святошинському районі через падіння уламків дронів загорілися гаражі.

Через масовану ворожу атаку тимчасово змінено рух низки маршрутів громадського транспорту та зачинено станцію метро "Лук’янівська".

Майже весь Київ досі у диму після обстрілу, ліквідація наслідків триває. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Заповнити не менше 20% вакансій суддів» до вересня 2025 року: ВККС стала «заручником» плану Ukraine Facility, за який Україна отримує кошти від ЄС

ВККС за планом Ukraine Facility повинна швидко заповнити 20% вакансій суддів до кінця вересня 2025 року, а інакше Україні не зарахують виконання індикатора і, відповідно, держбюджет ризикує недоотримати кошти.

ВККС «по-тихому» переглянула результати кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу до апеляційних судів – кандидат отримав допуск до співбесіди

Як виявилося, практичне завдання кандидата в загальний апеляційний суд Комісія взагалі не перевіряла.

Верховна Рада збереться, щоб проголосувати закони, передбачені Ukraine Facility – серед них і перевірка декларацій доброчесності суддів

За словами голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, парламент збереться незабаром, аби прийняти пакетом закони в рамках Плану Ukraine Facility, за виконання якого Україні дають кошти європейські партнери.

Урядовий орган зможе зупиняти акти місцевого самоврядування — комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон

Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроект «про забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування», який запроваджує процедуру оперативної зупинки нормативних актів органів місцевого самоврядування – які наслідки це матиме для громадян.

Верховна Рада схвалила законопроект про скасування Житлового кодексу, який розширює підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Верховна Рада прийняла за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду