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У Києві цієї ночі зафіксовано понад 15 прямих влучань — Ігнат

11:26, 21 липня 2025
У столиці зафіксовано більш як півтора десятка прямих влучань по об’єктах, вказали у Повітряних Силах ЗСУ.
У Києві цієї ночі зафіксовано понад 15 прямих влучань — Ігнат
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У нічній атаці на столицю було зафіксовано більш як півтора десятка прямих влучань по об'єктах у Києві. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«По Києву, як я вже сказав, є саме прямих влучань по певних об’єктах більш як півтора десятка. Решта — бачимо серйозні ушкодження у районах міста, де падали вже збиті цілі», — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що, на жаль, без наслідків не обходиться. Ігнат вказав, що хотілося б, звісно, знищувати цілі подалі від населених пунктів, але не завжди це вдається.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок комбінованого удару загинула людина. 

Через масовану ворожу атаку тимчасово було змінено рух низки маршрутів громадського транспорту, також була зачинена станція метро «Лук’янівська». Наразі станція метро відновила роботу після атаки.

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