Збій в ІТ-системі присадив усі рейси американської авіакомпанії Alaska Airlines

Alaska Airlines втретє за рік опинилася в авіаційній пастці.

Фото: The Business Journals

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Американська авіакомпанія Alaska Airlines тимчасово зупинила всі свої рейси через збій в ІТ-системі. Це вже другий подібний інцидент для компанії за останній рік, повідомляє Reuters.

Alaska Airlines призупинила польоти через технічну проблему в ІТ-системі. Причина збою не уточнюється, а компанія зазначила, що залишкові наслідки можуть відчуватися протягом вечора. Деталі інциденту наразі не розкриваються. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) також не прокоментувало ситуацію.

Це вже другий масштабний збій для Alaska Airlines за останній рік. У квітні 2024 року авіакомпанія зупиняла рейси через помилку в системі, яка відповідає за розрахунок ваги та балансу літаків.

Крім того, у червні дочірня компанія Alaska Airlines — Hawaiian Airlines — зазнала хакерської атаки, яка порушила роботу частини її ІТ-систем. Цей інцидент збігся з попередженнями від Google і Palo Alto Networks про активність хакерської групи «Scattered Spider», яка цікавиться авіаційною галуззю.

Alaska Air Group, до складу якої входить авіакомпанія, експлуатує 238 літаків Boeing і 87 Embraer. На запит щодо можливої причетності кібератаки до останнього збою компанія поки не відповіла.

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