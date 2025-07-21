Сбой в ИТ-системе присадил все рейсы американской авиакомпании Alaska Airlines

Alaska Airlines в третий раз за год оказалась в авиационной ловушке.

Фото: The Business Journals

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Американская авиакомпания Alaska Airlines временно остановила все свои рейсы из-за сбоя в ИТ-системе. Это уже второй подобный инцидент для компании за последний год, сообщает Reuters.

Alaska Airlines приостановила полеты из-за технической проблемы в ИТ-системе. Причина сбоя не уточняется, а компания отметила, что остаточные последствия могут ощущаться в течение вечера. Детали инцидента пока не раскрываются. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также не прокомментировало ситуацию.

Это уже второй масштабный сбой для Alaska Airlines за последний год. В апреле 2024 года авиакомпания останавливала рейсы из-за ошибки в системе, которая отвечает за расчет веса и баланса самолетов.

Кроме того, в июне дочерняя компания Alaska Airlines - Hawaiian Airlines - подверглась хакерской атаке, которая нарушила работу части ее ИТ-систем. Этот инцидент совпал с предупреждениями от Google и Palo Alto Networks об активности хакерской группы «Scattered Spider», которая интересуется авиационной отраслью.

Alaska Air Group, в состав которой входит авиакомпания, эксплуатирует 238 самолетов Boeing и 87 Embraer. На запрос о возможной причастности кибератаки к последнему сбою компания пока не ответила.

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