В Киеве этой ночью зафиксировано более 15 прямых попаданий — Игнат

В столице зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по объектам, указали в Воздушных Силах ВСУ.

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Во время ночной атаки на столицу было зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по объектам в Киеве. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«По Киеву, как я уже сказал, есть именно прямые попадания по определенным объектам — более полутора десятков. Остальные — это серьезные повреждения в районах города, где падали уже сбитые цели», — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что, к сожалению, без последствий не обходится. Игнат указал, что хотелось бы, конечно, уничтожать цели подальше от населенных пунктов, но это удается не всегда.

Напомним, что в Киеве в результате комбинированного удара погиб человек.

Из-за массированной вражеской атаки временно был изменен маршрут ряда линий общественного транспорта, также была закрыта станция метро «Лукьяновская». На данный момент станция метро возобновила работу после удара.

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