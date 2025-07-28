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Искусственный интеллект – не психотерапевт: что стоит знать о безопасности переписки с ChatGPT

17:12, 28 июля 2025
Сэм Альтман: Общение с ИИ не имеет правовой защиты, как у психотерапевта.
Искусственный интеллект – не психотерапевт: что стоит знать о безопасности переписки с ChatGPT
Фото: sessionshealth.com
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Все больше людей обращаются к ChatGPT от OpenAI, используя искусственный интеллект как своеобразного психотерапевта для обсуждения личных проблем. Однако генеральный директор компании Сэм Альтман предостерегает: такие разговоры не имеют такой же правовой защиты, как беседы с профессиональными терапевтами, врачами или юристами. Об этом он рассказал в подкасте с Тео Воном.

«Если вы разговариваете с терапевтом, юристом или врачом, ваши беседы защищены законом. Но с чат-ботами, такими как ChatGPT, такой гарантии безопасности нет», - отметил Альтман. Он подчеркнул, что в случае судебного запроса OpenAI может быть обязана передать переписку пользователей. «Если вы делитесь с ChatGPT самыми деликатными вещами, будьте готовы, что их могут обнародовать», - добавил он.

В отличие от зашифрованных мессенджеров, таких как WhatsApp или Signal, которые обеспечивают высокий уровень конфиденциальности, OpenAI технически имеет доступ к чатам между пользователями и ChatGPT. Эти данные используются для совершенствования модели ИИ или для выявления нарушений правил использования.

Согласно политике OpenAI, удаленные чаты в бесплатной и платной версиях ChatGPT хранятся на серверах компании не дольше 30 дней. Однако в некоторых случаях переписки могут храниться дольше по «юридическим причинам или соображениям безопасности». Именно это условие вызывает беспокойство, ведь оно создает потенциальные риски для пользователей, которые делятся чувствительной информацией.

Альтман признал, что вопрос конфиденциальности в общении с ИИ требует срочного решения. «Я считаю, что к разговорам с ИИ должен применяться тот же принцип конфиденциальности, что и к беседам с терапевтами. Мы должны найти решение как можно скорее», - подчеркнул он. Пока этого не произошло, пользователям стоит быть осторожными, ведь их откровенные разговоры с ChatGPT могут оказаться менее приватными, чем кажется.

Параллельно OpenAI готовится к запуску новой модели искусственного интеллекта - GPT-5, релиз которой запланирован на это лето. По словам разработчиков, эта модель объединит лучшие достижения предыдущих версий и будет настолько совершенной, что ее ответы трудно будет отличить от человеческих.

Тем временем конкуренция в сфере ИИ обостряется. Илон Маск, основатель xAI, представил новую модель Grok 4, назвав ее «самым умным ИИ в истории человечества». Однако выяснилось, что для ответов на спорные вопросы Grok 4 часто обращается к личным публикациям Маска, что вызвало дискуссии об объективности чат-бота.

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