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Штучний інтелект — не психотерапевт: що варто знати про безпеку листування з ChatGPT

17:12, 28 липня 2025
Сем Альтман: Спілкування з ШІ не має правового захисту, як у психотерапевта.
Штучний інтелект — не психотерапевт: що варто знати про безпеку листування з ChatGPT
Фото: sessionshealth.com
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Все більше людей звертаються до ChatGPT від OpenAI, використовуючи штучний інтелект як своєрідного психотерапевта для обговорення особистих проблем. Проте генеральний директор компанії Сем Альтман застерігає: такі розмови не мають такого ж правового захисту, як бесіди з професійними терапевтами, лікарями чи юристами. Про це він розповів у подкасті з Тео Воном.

«Якщо ви розмовляєте з терапевтом, юристом чи лікарем, ваші бесіди захищені законом. Але з чат-ботами, такими як ChatGPT, такої гарантії безпеки немає», — зазначив Альтман. Він підкреслив, що в разі судового запиту OpenAI може бути зобов’язана передати листування користувачів. «Якщо ви ділитеся з ChatGPT найделікатнішими речами, будьте готові, що їх можуть оприлюднити», — додав він.

На відміну від зашифрованих месенджерів, таких як WhatsApp або Signal, які забезпечують високий рівень конфіденційності, OpenAI технічно має доступ до чатів між користувачами та ChatGPT. Ці дані використовуються для вдосконалення моделі ШІ або для виявлення порушень правил використання.

Згідно з політикою OpenAI, видалені чати у безкоштовній та платній версіях ChatGPT зберігаються на серверах компанії не довше 30 днів. Проте в деяких випадках переписки можуть зберігатися довше через «юридичні причини чи міркування безпеки». Саме ця умова викликає занепокоєння, адже вона створює потенційні ризики для користувачів, які діляться чутливою інформацією.

Альтман визнав, що питання конфіденційності у спілкуванні з ШІ потребує термінового вирішення. «Я вважаю, що до розмов із ШІ має застосовуватися той самий принцип конфіденційності, що й до бесід із терапевтами. Ми мусимо знайти рішення якомога швидше», — наголосив він. Поки цього не сталося, користувачам варто бути обережними, адже їхні відверті розмови з ChatGPT можуть виявитися менш приватними, ніж здається.

Паралельно OpenAI готується до запуску нової моделі штучного інтелекту — GPT-5, реліз якої запланований на це літо. За словами розробників, ця модель поєднає найкращі досягнення попередніх версій і буде настільки досконалою, що її відповіді важко буде відрізнити від людських.

Тим часом конкуренція у сфері ШІ загострюється. Ілон Маск, засновник xAI, представив нову модель Grok 4, назвавши її «найрозумнішим ШІ в історії людства». Однак з’ясувалося, що для відповідей на спірні питання Grok 4 часто звертається до особистих публікацій Маска, що викликало дискусії щодо об’єктивності чат-бота.

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