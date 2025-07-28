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Погода в Украине 29 июля: ливни, грозы и жара до 38 градусов

16:54, 28 июля 2025
Ожидаются дожди, грозы, местами шквалы и град.
Погода в Украине 29 июля: ливни, грозы и жара до 38 градусов
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Во вторник, 29 июля, в Украине ожидается переменная облачность, местами — сложные погодные условия. Об этом сообщили специалисты Украинского гидрометеорологического центра.

Дожди и грозы пройдут почти по всей территории страны, за исключением большинства районов Левобережья. В Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируются значительные осадки.

Ветер будет юго-восточным, а в западных областях — северо-западным, 7–12 м/с. Днем в большинстве центральных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях возможны град и шквалы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью составит 14–19°, днем 20–25°. На остальной территории — ночью 18–23°, днем 27–32°. На юге и юго-востоке страны сильная жара: температура поднимется до 35–38°.

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