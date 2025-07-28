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В Одессе суд признал виновным 23-летнего мужчину за организацию незаконного онлайн-казино

16:18, 28 июля 2025
В незаконное казино могли попасть только проверенные клиенты.
В Одессе суд признал виновным 23-летнего мужчину за организацию незаконного онлайн-казино
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Суд вынес приговор 23-летнему жителю Одессы, которого признали виновным в участии в работе подпольного онлайн-казино. По материалам Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области, фигурант приговорен к 5 годам лишения свободы.

Следствие установило, что на протяжении года мужчина обеспечивал функционирование игрового заведения в Хаджибейском районе Одессы, где предоставляли доступ к азартным играм через интернет. Вход в клуб был разрешен только «проверенным» клиентам.

Для получения средств от игроков фигурант использовал собственную банковскую карту. Часть прибыли он переводил организаторам схемы, а остальное оставлял себе в качестве вознаграждения. В результате было легализовано почти 500 тысяч гривен.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без права занимать должности, связанные с организацией, проведением и предоставлением доступа к азартным играм, без конфискации имущества, а также заниматься соответствующей деятельностью в течение 3 лет. Фигуранту установлен испытательный срок сроком на 3 года.

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суд Одесса бюро экономической безопасности

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