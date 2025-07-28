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В Одесі суд визнав винним 23-річного чоловіка за організацію незаконного онлайн-казино

16:18, 28 липня 2025
До незаконного казино могли потрапити лише перевірені клієнти.
В Одесі суд визнав винним 23-річного чоловіка за організацію незаконного онлайн-казино
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Суд виніс вирок 23-річному мешканцю Одеси, якого визнали винним в участі в роботі підпільного онлайн-казино. За матеріалами Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, фігуранта засуджено до 5 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що протягом року чоловік забезпечував функціонування грального закладу в Хаджибейському районі Одеси, де надавали доступ до азартних ігор через інтернет. Вхід до клубу був дозволений лише «перевіреним» клієнтам.

Для отримання коштів від гравців фігурант використовував власну банківську картку. Частину прибутку він переказував організаторам схеми, а решту залишав собі у вигляді винагороди. У результаті було легалізовано майже 500 тисяч гривень.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) Кримінального кодексу України.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без права обіймати посади, пов`язані з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор без конфіскації майна, а також займатися відповідною діяльністю протягом 3 років. Фігуранту встановили іспитовий строк терміном на 3 роки. 

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суд Одеса бюро економічної безпеки

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