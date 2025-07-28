Мовний омбудсмен заявила про необхідність заборонити публічне виконання пісень російською мовою на рівні закону

Новий мовний омбудсмен Олена Івановська вважає, що треба виправити ситуацію, коли виконання пісень російською мовою в публічному просторі як таке не є порушенням закону про державну мову.

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Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи публічні дискусії щодо неприпустимості виконання російськомовних пісень у громадському просторі, заявила про необхідність встановлення заборони на рівні закону.

Так, її словами, наразі Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не виключає можливості використання інших мов у виконанні художніх творів - зокрема пісень - за умови, що це не суперечить іншим законодавчим нормам. Тобто, виконання пісень російською мовою в публічному просторі як таке не є порушенням Закону про державну мову.

Аналогічно не йдеться про мову виконання і у статті 15 Закону «Про культуру».

Відтак, за її словами, Уповноважений із захисту державної мови наразі не наділений повноваженнями щодо обмеження чи заборони виконання творів іншими мовами, якщо це не порушує вимог, встановлених іншими законами.

Олена Івановська також нагадала, що у випадках, коли йдеться про можливі порушення законів про заборону російського культурного продукту чи правопорядку під час концертів, це - предмет реагування органів Національної поліції України.

«Публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян - і це беззаперечно. У час, коли триває війна не лише за території, а й за символи, мову й ідентичність, сцена та вулиця – це теж простори смислів, і вони мають звучати українською – мовою духовної сили українства», - наголосила вона.

Олена Івановська також нагадала, що у низці міст України, зокрема в Києві та Тернополі, у відповідь на суспільний запит ухвалені рішення про обмеження публічного використання російськомовного культурного продукту на місцевому рівні, проте не передбачені жодні санкції.

«Варто наголосити: окрім суспільної підтримки, такі ініціативи потребують загальнодержавного нормативного забезпечення, юридичної визначеності: і для органів місцевого самоврядування, і для виконавців, організаторів заходів, суб’єктів господарювання», - зазначила Уповноважена.

Отже, на її думку, для повної заборони виконання творів російською необхідні зміни до законодавства.

Нагадаємо, що Олена Івановська змінила на цій посаді Тараса Креміня.

Автор: Наталя Мамченко

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