Языковой омбудсмен заявила о необходимости запретить публичное исполнение песен на русском языке на уровне закона

Новый языковой омбудсмен Елена Ивановская считает, что нужно исправить ситуацию, когда исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона о государственном языке.

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Новая Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, комментируя публичные дискуссии о недопустимости исполнения русскоязычных песен в общественном пространстве, заявила о необходимости установления запрета на уровне закона.

По ее словам, в настоящее время Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не исключает возможности использования других языков при исполнении художественных произведений — в частности песен — при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть, исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением Закона о государственном языке.

Аналогично не идет речь о языке исполнения и в статье 15 Закона «О культуре».

Следовательно, по ее словам, Уполномоченный по защите государственного языка в настоящее время не наделен полномочиями по ограничению или запрету исполнения произведений на других языках, если это не нарушает требований, установленных другими законами.

Елена Ивановская также напомнила, что в случаях, когда речь идет о возможных нарушениях законов о запрете российского культурного продукта или правопорядка во время концертов, это — предмет реагирования органов Национальной полиции Украины.

«Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан — и это бесспорно. Во время, когда идет война не только за территории, но и за символы, язык и идентичность, сцена и улица — это тоже пространства смыслов, и они должны звучать на украинском — языке духовной силы украинства», — подчеркнула она.

Елена Ивановская также напомнила, что в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Тернополе, в ответ на общественный запрос приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне, однако не предусмотрены никакие санкции.

«Следует подчеркнуть: кроме общественной поддержки, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования», — отметила Уполномоченная.

Итак, по ее мнению, для полного запрета исполнения произведений на русском языке необходимы изменения в законодательство.

Напомним, что Елена Ивановская сменила на этой должности Тараса Креминя.

Автор: Наталя Мамченко

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