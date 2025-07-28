Как установить отцовство, если мужчина не признаёт его добровольно – разъяснение

Что делать, если отец ребенка отказывается признавать свое отцовство и в каких случаях следует обращаться в суд.

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напоминает о правовых механизмах установления отцовства согласно Семейному кодексу.

Согласно статье 122 Семейного кодекса Украины, мужчина, состоящий в браке с матерью ребенка, автоматически признается его отцом. Эта норма также действует, если ребенок родился в течение 10 месяцев после расторжения брака или признания его недействительным.

Если родители не состоят в браке, но оба согласны признать отцовство, они могут совместно обратиться в орган ЗАГС с соответствующим заявлением. Для этого необходимо предоставить:

паспорта или другие документы, удостоверяющие личность;

медицинский документ о рождении ребенка (если свидетельство еще не выдано);

совместное заявление матери и отца.

В случае, если мужчина не признает отцовство добровольно, его установление возможно только в судебном порядке. Согласно статье 128 Семейного кодекса, с соответствующим иском могут обратиться мать ребенка, его опекун, попечитель, лицо, воспитывающее ребенка, либо сам ребенок после достижения совершеннолетия. Основным доказательством в таких делах является заключение судебно-генетической экспертизы (ДНК-тест).

Также закон допускает установление отцовства посмертно — в случае, если отец ребенка умер до его рождения или до подачи заявления.

Для судебного установления отцовства необходимо:

составить исковое заявление;

подготовить необходимые документы:

копии паспортов сторон;

свидетельство о рождении ребенка;

доказательства отношений между матерью и предполагаемым отцом;

другие доказательства (результаты ДНК-теста, переписка, фотографии).

Иск подается в суд по месту жительства ответчика или истца — если с ним проживает ребенок.

Установление отцовства является ключевым правовым шагом, который обеспечивает защиту прав ребенка и определяет юридические обязанности родителей.

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