Как установить отцовство, если мужчина не признаёт его добровольно – разъяснение

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напоминает о правовых механизмах установления отцовства согласно Семейному кодексу.
Согласно статье 122 Семейного кодекса Украины, мужчина, состоящий в браке с матерью ребенка, автоматически признается его отцом. Эта норма также действует, если ребенок родился в течение 10 месяцев после расторжения брака или признания его недействительным.
Если родители не состоят в браке, но оба согласны признать отцовство, они могут совместно обратиться в орган ЗАГС с соответствующим заявлением. Для этого необходимо предоставить:
В случае, если мужчина не признает отцовство добровольно, его установление возможно только в судебном порядке. Согласно статье 128 Семейного кодекса, с соответствующим иском могут обратиться мать ребенка, его опекун, попечитель, лицо, воспитывающее ребенка, либо сам ребенок после достижения совершеннолетия. Основным доказательством в таких делах является заключение судебно-генетической экспертизы (ДНК-тест).
Также закон допускает установление отцовства посмертно — в случае, если отец ребенка умер до его рождения или до подачи заявления.
Для судебного установления отцовства необходимо:
Иск подается в суд по месту жительства ответчика или истца — если с ним проживает ребенок.
Установление отцовства является ключевым правовым шагом, который обеспечивает защиту прав ребенка и определяет юридические обязанности родителей.
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