В Киеве частично ограничат движение на улице Стройиндустрии

На 29 июля на улице Стройиндустрии проведут ремонтные работы.

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Во вторник, 29 июля, в Киеве на улице Стройиндустрии частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор» на своей официальной странице.

Дорожники коммунального предприятия ДЭУ «Магистраль» будут проводить ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы запланированы при условии благоприятных погодных условий, чтобы обеспечить качественное выполнение и долговечность нового покрытия. В «Киевавтодоре» отметили, что ремонт направлен на улучшение состояния дороги и повышение безопасности движения.

Коммунальная корпорация заранее извинилась за временные неудобства, которые могут возникнуть из-за ограничения движения. Водителей просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок.

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