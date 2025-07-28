Гражданина Таджикистана, разыскиваемого в Швеции, задержали на Ровенщине

Иностранца, которого ищет Интерпол, поймали при попытке легализоваться в Украине.

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На Ровенщине полиция задержала 32-летнего гражданина Таджикистана, которого с июня 2025 года разыскивают правоохранители Швеции за совершение преступления против жизни и здоровья человека. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.

Мужчина долгое время проживал и работал в Швеции, где, по данным правоохранителей, совершил тяжкое преступление. Чтобы избежать правосудия, он покинул страну и вместе с женой, гражданкой Украины, переехал в Ривненскую область. Злоумышленник пытался легализовать свое пребывание в Украине, обратившись в Управление Государственной миграционной службы (УГМС) в Ривненской области для получения вида на жительство.

Во время проверки документов по запросу правоохранительного органа работники сектора международного полицейского сотрудничества ГУНП в Ровенской области установили, что мужчина находится в международном розыске. Благодаря оперативным действиям полицейских его удалось разоблачить и задержать в порядке статей 208 и 582 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас гражданин Таджикистана находится в следственном изоляторе. Суд принял решение о его временном аресте на 40 суток до момента экстрадиции в Швецию, где он должен предстать перед судом за совершенное преступление. Правоохранители продолжают работать над организацией передачи задержанного шведским органам правосудия.

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