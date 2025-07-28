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Громадянина Таджикистану, розшукуваного у Швеції, затримали на Рівненщині

15:42, 28 липня 2025
Іноземця, якого шукає Інтерпол, спіймали під час спроби легалізуватися в Україні.
Громадянина Таджикистану, розшукуваного у Швеції, затримали на Рівненщині
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На Рівненщині поліція затримала 32-річного громадянина Таджикистану, якого з червня 2025 року розшукують правоохоронці Швеції за скоєння злочину проти життя та здоров’я людини. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Рівненській області.

Чоловік тривалий час проживав і працював у Швеції, де, за даними правоохоронців, скоїв тяжкий злочин. Щоб уникнути правосуддя, він залишив країну та разом із дружиною, громадянкою України, переїхав на Рівненщину. Зловмисник намагався легалізувати своє перебування в Україні, звернувшись до Управління Державної міграційної служби (УДМС) у Рівненській області для отримання посвідки на проживання.

Під час перевірки документів за запитом правоохоронного органу працівники сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП у Рівненській області встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку. Завдяки оперативним діям поліцейських його вдалося викрити та затримати в порядку статей 208 та 582 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі громадянин Таджикистану перебуває у слідчому ізоляторі. Суд ухвалив рішення про його тимчасовий арешт на 40 діб до моменту екстрадиції до Швеції, де він має постати перед судом за скоєний злочин. Правоохоронці продовжують працювати над організацією передачі затриманого шведським органам правосуддя.

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поліція Рівне Швеція

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