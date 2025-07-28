В Одесі чоловіка, який був у розшуку ТЦК, намагалися «відбити» від поліції: постраждала патрульна

Чоловіка зупинили за порушення ПДР, але виявилося, що він у розшуку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі під час патрулювання Київського району поліцейські зупинили авто Nissan за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій перебуває в розшуку ТЦК. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Вказується, що вимоги поліцейських чоловік ігнорував та почав чинити опір, поводився агресивно та намагався втекти.

Місцеві мешканці втрутились у конфлікт, внаслідок чого постраждала працівниця поліції. Її ушпиталили.

Правопорушників затримали. Водія доставили до ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.